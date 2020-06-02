Как правительство Свердловской области поддержит предпринимателей, пострадавших от коронавируса: рассказывает губернатор Евгений Куйвашев

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:19:56+03:00

Предлагается освободить ТЦ от уплаты налога на имущество и землю, а также готовят специальные кредиты на льготных условиях

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как в регионе планируют поддержать предпринимателей, пострадавших от коронавируса. По словам главы региона, на совещании с представителями уральского бизнеса предложили освободить торговые центры на четыре месяц до конца июня от уплаты налога на имущество, земельного налога и арендных платежей на землю. Принять решение должны на следующем заседании 9 июня.

- Надеюсь, скоро мы сможем себе это позволить, и важно, чтобы все были готовы к работе в новых условиях с соблюдением санитарных правил, - написал Евгений Куйвашев у себя в Instagram. – Сейчас Свердловский фонд поддержки предпринимательства разрабатывает новый вид поддержки для ИП, который, думаю, будет интересен арендатором ТЦ и кафе. Займ «Новый старт» размером до 500 тыс. рублей будет даваться на срок до трех лет с льготным периодом на год под максимально низкий процент годовых. Эту сумму можно потратить на аренду, зарплату или пополнение оборотных средств.

Глава региона напомним, что сейчас для бизнеса в два раза сократили общую ставку страховых взносов, изменили условия выданных ранее кредитов, а также выплатили субсидии на зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU