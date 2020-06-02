Уральский ракетостроитель назвал причину кризиса в российской космонавтике

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:35:25+03:00

В отрасли есть замечательные инженеры с перспективными идеями, но этого мало

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В российскую космонавтику вкладываются огромные средства, но видимых результатов мало. Вместо этого падают ракеты, заводятся дела о коррупции, техника технологически устаревает. После успешного запуска корабля Илона Маска стали говорить о закате космической эры в России.

Председатель Совета главных конструкторов Свердловской области, бывший директор НПО автоматики в Екатеринбурге Леонид Шалимов, который на протяжении 46 лет занимался разработкой баллистического оружия и системы управления для космического управления, рассказал, о проблемах в отрасли.

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- У нас раньше был правильный инженерный подход, отталкивались от инженерной мысли, как сегодня делает Илон Маск. Ведь только инженер может конструктивно мыслить. России сегодня не везет – отраслью рулят люди, далекие от инженерного труда, инженерной мысли, у них нет стратегии. Хотя у нас сохранились талантливые инженеры, - рассказал Леонид Шалимов в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

По словам эксперта, любой бизнес начинается с идеи. Ее могут генерировать конструктора и руководители отрасли. Сегодня многие руководители космических предприятий уходят, а на их место приходят менеджеры. У них, как у любого чиновника, мысль одна: лишь бы меня не трогали – скажу что-нибудь, и меня заставят это делать.

ИСТОЧНИК KP.RU