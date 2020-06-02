Мэрию Нижнего Тагила заставили отремонтировать сгоревшую квартиру ветерана

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:55:17+03:00

Капремонт провели спустя 9 лет после пожара и только после обращения прокуратуры в суд

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В прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила обратился местный житель, ветеран боевых действий, который пожаловался, что ему не могут отремонтировать квартиру, которую во время пожара в 2011 году практически полностью уничтожил огонь. Как выяснилось позже, это был поджог, сам хозяин жилья в тот момент находился на работе.

- На следующий день после пожара сотрудниками органа местного самоуправления заявитель был временно – как ему было устно указано, на период проведения ремонта – переселен в другую квартиру, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Однако администрация Нижнего Тагила, как наймодатель, обязанный проводить капремонт, ничего не делала.

В итоге, прокуратура обратилась в суд с требованием привести сгоревшую квартиру в нормальное состояние, пригодное для жизни. Требования суд удовлетворил, и уже в мае этого года ветеран дождался капремонта в своем доме.

ИСТОЧНИК KP.RU