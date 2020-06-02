2020-06-02T14:33:15+03:00
Общество

За время пандемии в СОКБ №1 в Екатеринбурге коронавирусом заболели почти 100 человек

Сейчас в помещениях больницы проводится масштабная дезинфекция
Мария Трапезникова
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Сейчас в помещениях СОКБ №1 проводится масштабная дезинфекцияСейчас в помещениях СОКБ №1 проводится масштабная дезинфекцияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Военные ЦВО продезинфицировали отделения Свердловской областной клинической больницы №1, в части из которых ранее нашли заболевших коронавирусом. После получения разрешения Роспотребнадзора подразделения СОКБ №1 смогут постепенно возвращаться к штатной работе.

Вспышки коронавируса фиксировались в различных отделениях больницы с начала пандемии. Как правило, это происходило при госпитализации людей, болезнь у которых протекает бессимптомно. Всего за весь эпиднеблагополучный период в СОКБ №1 было выявлено 56 таких случаев среди пациентов. Кроме того, заболевания были подтверждены у 43 сотрудников. В общей сложности, изоляция была введена в 18 отделениях больницы из 59.

- Несколько отделений больницы пока остаются закрытыми. Помимо дезинфекции, в них применены другие противоэпидемические мероприятия, в том числе изолирование всех контактных, разведение потоков движения внутри подразделений медучреждения, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Но несмотря на болезни медработников, в СОКБ №1 персонала хватает. По данным руководства больницы, на 1 июня в штате работают 1 693 сотрудника, из которых 1 177 – медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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