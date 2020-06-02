2020-06-02T12:50:47+03:00
Происшествия

Полицейские поймали екатеринбуржца, который оборудовал у себя дома мини-плантацию конопли

Теперь ему грозит до 20 лет колонии
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В последний день мая полицейские Екатеринбурга задержали 32-летнего, ранее не судимого местного жителя, у которого в квартире обнаружили подозрительные вещи. На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла у хозяина квартиры пакет с частями неизвестного растения массой порядка 260 граммов, а также шесть кустов конопли.

- В квартире подозреваемого также были обнаружены предметы, сопутствующие культивации и сбыту запрещенных растений: палатка с лампами для выращивания растений в домашний условиях и системой вентиляции, весы, грунт, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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