2020-06-02T12:27:34+03:00
Общество

До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету

Дополнительно к фиксированной ставке клиент может получить бонус — от 1% до 3% годовых
Поделиться:
Банк оставил фиксированную годовую ставку в 4,5%, которая не зависит от суммы, лежащей на счетеБанк оставил фиксированную годовую ставку в 4,5%, которая не зависит от суммы, лежащей на счетеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил предложение по накопительному счету: теперь начисление процентов будет происходить на следующих условиях. Банк оставил фиксированную годовую ставку в 4,5%, которая не зависит от суммы, лежащей на счете, и срока нахождения средств. Дополнительно к фиксированной ставке клиент может получить бонус — от 1% до 3% годовых.

Повысить ставку по накопительному счету до 7,5% клиент может, расплачиваясь любыми имеющимися дебетовыми картами от УБРиР. Если объем трат клиента от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, то добавляется 1% к фиксированной ставке, если от 30 тыс. до 60 тыс. рублей — то 2%, если свыше 60 тыс. рублей — то 3%. Расчет суммы расходов клиента выполняется по всем его дебетовым картам УБРиР за месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки. Например, если он потратил в мае 18 тыс. рублей на покупки по дебетовым картам, то в июне в дату начисления процентов по накопительному счету ему будет начислено 5,5%.

«УБРиР регулярно проводит мониторинг рынка и изучает поведение и запросы клиентов, чтобы разрабатывать выгодные и отвечающие их потребностям предложения. Так, в феврале банк запустил новый продукт — накопительный счет. С тех пор экономическая ситуация в мире и в стране изменилась. Соответственно, изменились возможности и потребности клиентов. Учитывая это, УБРиР принял решение позволить клиентам самим влиять на ставку по накопительному счету и зарабатывать больше на своих сбережениях», — отмечает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или мобильном приложении, при этом минимальная сумма для открытия счета составит 10 рублей.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи СКР выясняют, правомерно ли спецназ застрелил парня на ЖБИ
За сутки медики обследовали на коронавирус шесть тысяч свердловчан
Мэрию Нижнего Тагила заставили отремонтировать сгоревшую квартиру ветерана
Уральский ракетостроитель опроверг слова Кудрина по поводу Илона Маска
За время пандемии в СОКБ №1 в Екатеринбурге коронавирусом заболели почти 100 человек
Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки
Полицейские поймали екатеринбуржца, который оборудовал у себя дома мини-плантацию конопли
Свердловский прокурор разберется в смерти подростков, отравившихся газом
До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету
«Могла уехать в другой город»: на Среднем Урале ищут 17-летнюю школьницу, сбежавшую из дома
В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ
Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана
За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки