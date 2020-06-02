До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:27:34+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил предложение по накопительному счету: теперь начисление процентов будет происходить на следующих условиях. Банк оставил фиксированную годовую ставку в 4,5%, которая не зависит от суммы, лежащей на счете, и срока нахождения средств. Дополнительно к фиксированной ставке клиент может получить бонус — от 1% до 3% годовых.

Повысить ставку по накопительному счету до 7,5% клиент может, расплачиваясь любыми имеющимися дебетовыми картами от УБРиР. Если объем трат клиента от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, то добавляется 1% к фиксированной ставке, если от 30 тыс. до 60 тыс. рублей — то 2%, если свыше 60 тыс. рублей — то 3%. Расчет суммы расходов клиента выполняется по всем его дебетовым картам УБРиР за месяц, предшествующий месяцу начисления бонусной ставки. Например, если он потратил в мае 18 тыс. рублей на покупки по дебетовым картам, то в июне в дату начисления процентов по накопительному счету ему будет начислено 5,5%.

«УБРиР регулярно проводит мониторинг рынка и изучает поведение и запросы клиентов, чтобы разрабатывать выгодные и отвечающие их потребностям предложения. Так, в феврале банк запустил новый продукт — накопительный счет. С тех пор экономическая ситуация в мире и в стране изменилась. Соответственно, изменились возможности и потребности клиентов. Учитывая это, УБРиР принял решение позволить клиентам самим влиять на ставку по накопительному счету и зарабатывать больше на своих сбережениях», — отмечает руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или мобильном приложении, при этом минимальная сумма для открытия счета составит 10 рублей.