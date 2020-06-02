2020-06-02T11:39:40+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ

Спустя четыре месяца ее поймали сотрудники службы «Екатеринбурггаз»
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газВ Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в краже газа. У женщины есть свой частный дом, который не был подключен к центральной магистрали газоснабжения. Осенью прошлого года она списалась через Интернет с неизвестным, с которым договорилась о подключении ее дома к сети газоснабжения. Однако мужчина не знал о ее преступных намерениях.

- В результате с крана газопровода была снята заглушка и произведено подключение к газовому котлу, расположенному в доме обвиняемой, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, с ноября 2019 по февраль 2020 года женщина использовала котел и украла из магистрального газопровода больше восьми тысяч кубометров газа. В феврале ее с поличным поймали газовики службы «Екатеринбурггаз», которой был причинен ущерб в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ
Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана
За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19
«Для меня это стиль жизни»: Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» задумалась о детях
В закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирус
Свердловские промышленники раздадут многодетным семьям три тысячи продуктовых наборов
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Где на Урале болеют коронавирусом: карта заражений на начало июня
«Сомневаюсь, что там была обработка»: в свердловском главке полиции вспышка COVID-19
Самое большое в России: в Екатеринбурге нашли гигантское пасхальное яйцо
Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»
Защитные маски и перчатки можно приобрести в поездах и на вокзалах СвЖД
Минздрав еще раз обследует единственную больницу в уральском поселке, за которую горой встали школьники
Почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка: отвечает свердловский Пенсионный фонд
Свердловчанка развелась с мужем после того как узнала, что он пытался перепродать орден ее отца
Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса
В новом микрорайоне Екатеринбурга открыли «бережливую поликлинику» для малышей
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться
Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка
После снятия режима самоизоляции в Екатеринбурге покажут, как выглядели квартиры горожан 100 лет назад
Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ