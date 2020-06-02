В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:39:40+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в краже газа. У женщины есть свой частный дом, который не был подключен к центральной магистрали газоснабжения. Осенью прошлого года она списалась через Интернет с неизвестным, с которым договорилась о подключении ее дома к сети газоснабжения. Однако мужчина не знал о ее преступных намерениях.

- В результате с крана газопровода была снята заглушка и произведено подключение к газовому котлу, расположенному в доме обвиняемой, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, с ноября 2019 по февраль 2020 года женщина использовала котел и украла из магистрального газопровода больше восьми тысяч кубометров газа. В феврале ее с поличным поймали газовики службы «Екатеринбурггаз», которой был причинен ущерб в 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU