2020-06-02T11:23:06+03:00
Общество

Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана

Партию успели пресечь в Курганской области
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники сумели перехватить больше 20 тысяч заготовок для спортивной обуви, которые пытались нелегально провезти из Казахстана в Свердловскую область на подпольное производство. Все они были маркированы знаком «Nike». Партию успели пресечь в Курганской области.

- Благодаря оперативному взаимодействую с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям уральские таможенники досмотрели ТС, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Предполагаемый ущерб правообладателей превышает 95 миллионов.

Только за минувший год, по словам начальника управления Михаила Пономарева, таможенники выявили больше 395 единиц контрафактной продукции. Предотвращенный ущерб составил больше 803 миллионов.

Сейчас готовятся материалы в органы полиции. На перевозчика завели уголовное дело, дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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