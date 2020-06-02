За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:10:04+03:00

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До 1 июля 2021 года власти Екатеринбурга планируют отремонтировать 93 остановки автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, будут установлены еще 10 новых, на трех из них уже останавливается автобус №052, однако пока что на месте нет ни навесов, ни урн, ни скамеек – только одинокий знак остановки.

- Часть остановок находится в аварийном состоянии, на некоторых демонтированы незаконные объекты торговли. Поэтому они нуждаются в обустройстве, в ходе которого примут единообразный вид: будут установлены типовые конструкции из прочного стекла и поликарбоната в виде навеса с прозрачными стенами, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На некоторых остановках установят электронные табло. Всего по городу будет размещено 19 информационных панелей с расписанием транспорта. До 1 ноября этого планируется выполнять коло 30% работ от намеченного объема.

ИСТОЧНИК KP.RU