2020-06-02T08:50:29+03:00
Общество

Защитные маски и перчатки можно приобрести в поездах и на вокзалах СвЖД

В ближайшие недели защитные маски и перчатки можно будет купить уже во всех поездах дальнего следования
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Фото: предоставлено «РЖД»Фото: предоставлено «РЖД»
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В целях повышения качества обслуживания пассажиров на объектах инфраструктуры и в поездах дальнего следования холдинга «РЖД» организована продажа средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).

На вокзалах Свердловской железной дороги индивидуальные наборы, в которые входят одноразовые перчатки, маска и антисептическая салфетка, можно приобрести у дежурного помощника начальника вокзала. Кроме того, на вокзале Екатеринбург наборы продают в справочно-информационном центре, в камере хранения, бизнес зале и антикафе. На вокзале Тюмень – в справочном бюро, бизнес зале и санитарной комнате, на вокзалах Пермь-2 и Сургут – в камере хранения и справочном бюро. В комнатах длительного отдыха на вокзалах Тюмень, Тобольск, Серов, Камышлов и Каменск-Уральский такой набор входит в стоимость проживания.

Фото: предоставлено «РЖД»

Фото: предоставлено «РЖД»

Чтобы приобрести средства индивидуальной защиты в поездах дальнего следования (в том числе формирования Уральского филиала АО «ФПК»), необходимо обратиться к проводнику вагона. В ближайшие недели защитные маски и перчатки можно будет купить уже во всех поездах дальнего следования на всей сети российских железных дорог.

Для информирования пассажиров о мерах профилактики и защиты в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на вокзалах, станциях и в поездах делаются объявления по громкоговорящей связи, а также размещены памятки.

Фото: предоставлено «РЖД»

Фото: предоставлено «РЖД»

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Для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдингом «РЖД» принимается целый комплекс мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования не реже четырех раз в сутки. Не менее двух раз в сутки проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром.

На вокзалах проводится регулярная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих моющих средств. Зоны и предметы интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, подоконники и окна билетных касс и т. п.), дезинфицируют не реже одного раза в два часа. В наиболее доступных для пассажиров точках – рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания – установлены бесконтактные диспенсеры со специальными кожными антисептическими средствами. Чтобы избежать соприкосновения с контактными поверхностями, в пунктах досмотра предусмотрены одноразовые пакеты.

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