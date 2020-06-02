Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:43:58+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на улице Академика Сахарова, загорелся микроавтобус Peugeot Traveller. Сообщение о возгорании пришло диспетчеру МЧС в 01:31, на место выехали девять спасателей, которые потушили пожар в течение четырех минут.

Примерно тогда же от местных жителей поступило сообщение о том, что это был поджог, в отдел полиции №8. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские устанавливают возможных очевидцев и изучают съемки с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновных.

Если вы вдруг что-то знаете об этом пожара, сообщите в органы внутренних дел по телефону: 8 (343) 356-42-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU