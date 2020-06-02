Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса
Минувшей ночью в Екатеринбурге, на улице Академика Сахарова, загорелся микроавтобус Peugeot Traveller. Сообщение о возгорании пришло диспетчеру МЧС в 01:31, на место выехали девять спасателей, которые потушили пожар в течение четырех минут.
Примерно тогда же от местных жителей поступило сообщение о том, что это был поджог, в отдел полиции №8. На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские устанавливают возможных очевидцев и изучают съемки с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновных.
Если вы вдруг что-то знаете об этом пожара, сообщите в органы внутренних дел по телефону: 8 (343) 356-42-08 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU