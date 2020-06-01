2020-06-01T19:23:12+03:00
Общество

Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка

Ранее Владимир Молодцов руководил подразделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Данил СВЕЧКОВ
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Новый начальник управления уголовного розыска Владимир Молодцов. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиНовый начальник управления уголовного розыска Владимир Молодцов. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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В областном полицейском главке кадровая перестановка. Так, новым начальником управления уголовного розыска сегодня стал подполковник Владимир Молодцов. Ранее он руководил подразделением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

- При непосредственном руководстве Владимира Молодцова раскрыто достаточно много резонансных преступлений, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Изъяты миллионы, в прямом смысле слова, доз различных наркотиков. На тюремные нары отправлены десятки матерых наркодилеров. Александр Андреевич Мешков (начальник ГУ МВД по Свердловской области, - Ред.), проанализировав деятельность нескольких кандидатов на этот высокий пост, остановил свой выбор на подполковнике Молодцове.

Владимир Молодцов обучался юриспруденции в Самаре. В конце 90-х он служил в уголовном розыске в должности младшего оперуполномоченного, специализировался на расследованиях карманных краж. Впоследствии он перешел в «убойный отдел». В 2009 году Владимир Молодцов перешел в департамент уголовного розыска в Москву, а в 2011в ГУ МВД по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка
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