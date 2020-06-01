Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:53:20+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование пройдет во всех регионах России 1 июля 2020 года. Так как к этому моменту пандемия коронавируса в стране по прогнозам пойдет на спад.

Но не это стало главной причиной, по которой президент назначил проведение голосования именно на этот день. Большая часть участков для голосования расположена в школах, где в эти дни будет проводиться Единый государственный экзамен.

Однако 1 июля в среду экзаменов в школах не будет, поэтому голосующие граждане не будут мешать выпускникам, отметил президент Путин. Эту дату для голосования ему предложила руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова, пишет KP.ru.

Изначально голосование должно было состояться 22 апреля, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU