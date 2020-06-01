В мае погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 1,4%

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:59:30+03:00

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,4% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погрузка на Свердловской железной дороге в мае 2020 года составила 11,8 миллионов тонн

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в мае 2020 года составила 11,8 млн тонн, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,9% и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,4% и составил 22,03 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2020 года, по оперативным данным, составила 57,95 млн тонн (соответствует уровню аналогичного периода 2019 года). За пять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 16,8 млн тонн (-1% к январю-маю 2019 года);

· строительных грузов – 9,5 млн тонн (+9,9%);

· черных металлов – 3,98 млн тонн (-9,2%);

· лома черных металлов – 882 тыс. тонн (-5%);

· руды железной и марганцевой – 5,2 млн тонн (+3,3%);

· химических и минеральных удобрений – 6,4 млн тонн (+1,4%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 3,9 млн тонн (-17,9%);

· цемента –1,1 млн тонн (-13,7%);

· лесных грузов – 1 млн тонн (-3,9%);

· руды цветной и серного сырья –2,6 млн тонн (-0,4%);

· химикатов и соды –1,5 млн тонн (-3,2%);

· кокса – 984 тыс. тонн (+4,1%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 87,7 млрд тарифных тонно-км (+0,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 111,1 млрд тонно-км (-1,6%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в мае 2020 года составила 100,5 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за май 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 209,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,9% и составил 265,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2020 года, по оперативным данным, составила 508 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 1040,4 млрд тарифных тонно-км (-5,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1319 млрд тонно-км (-5,9%).