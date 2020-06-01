2020-06-01T16:37:42+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших офис туристической сети «Элита-Трэвел»

Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Фото: со страницы сети «Элита-тревел» в InstagramФото: со страницы сети «Элита-тревел» в Instagram
Изменить размер текста:

В сети Интернет сегодня, 1 июня, появилась жалоба от сотрудников туристической сети «Элита-Трэвел» на то, что во время режима самоизоляции кто-то ворвался в их офис на Ленина, 20 в Екатеринбурге:

«Нас ограбили. Не так страшна изоляция, как маргиналы без работы. В 06.00 утра из окна, пока отключены камеры всех съехавших и неработающих»

О том, какой был нанесен ущерб не уточнялось, за исключением одной детали - злоумышленник, или злоумышленники выпили бутылку шампанского, которое хранилось в офисе и испортили вазу для цветов. В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о краже.

- Заявление о хищении имущества организации поступило сегодня в отдел полиции №5, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - По данному факту службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Фото: со страницы сети «Элита-тревел» в Instagram

Фото: со страницы сети «Элита-тревел» в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших офис туристической сети «Элита-Трэвел»
В филиале поликлиники в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга начали прививать детей
В Екатеринбурге школьник погиб, вдохнув газ для зажигалки
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены ограничений
В Екатеринбурге оштрафовали челябинца, который пытался подкупить полицейского
Онлайн-акцию «Моя безопасность на железной дороге» провела Свердловская магистраль ко Дню защиты детей
Самой популярной стала лисица: в Екатеринбурге завершился прием работ по выбору талисмана для Универсиады-2023
Уголок ЕВРАЗа используется для строительства высоковольтных линий электропередач
Пакуем чемоданы: из Екатеринбурга летом снова запускают прямые рейсы в Анапу
При себе прятал 69 свертков: в Екатеринбурге полицейские поймали наркосбытчика
Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня
«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета
В Свердловской области разрешили посещать парки, но не всем
Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона
Чем может обернуться покупка алкоголя детям: отвечает прокуратура
Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года
На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину