В Екатеринбурге полиция ищет злоумышленников, ограбивших офис туристической сети «Элита-Трэвел»

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:37:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети Интернет сегодня, 1 июня, появилась жалоба от сотрудников туристической сети «Элита-Трэвел» на то, что во время режима самоизоляции кто-то ворвался в их офис на Ленина, 20 в Екатеринбурге:

«Нас ограбили. Не так страшна изоляция, как маргиналы без работы. В 06.00 утра из окна, пока отключены камеры всех съехавших и неработающих»

О том, какой был нанесен ущерб не уточнялось, за исключением одной детали - злоумышленник, или злоумышленники выпили бутылку шампанского, которое хранилось в офисе и испортили вазу для цветов. В полиции Екатеринбурга подтвердили информацию о краже.

- Заявление о хищении имущества организации поступило сегодня в отдел полиции №5, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - По данному факту службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Фото: со страницы сети «Элита-тревел» в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU