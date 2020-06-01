2020-06-01T16:12:12+03:00
Общество

В филиале поликлиники в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга начали прививать детей

Он открылся сегодня
Данил СВЕЧКОВ
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1 июня в филиале поликлиники приняли первых маленьких пациентов. Фото: Федор Серков1 июня в филиале поликлиники приняли первых маленьких пациентов. Фото: Федор Серков
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В микрорайоне Солнечный Екатеринбурга сегодня открылся филиал поликлиники №1 Детской городской больницы №8. Из-за режима самоизоляции, открывали ее без помпы и начала плановых приемов, но первых маленьких пациентов она уже приняла. Сейчас в ней можно, например, сделать прививку по предварительной записи.

- Живу здесь более двух лет, и мы все это время ждали появления детской поликлиники в шаговой доступности от нашего дома, - приводит пресс-служба администрации Екатеринбурга слова местной жительницы Юлии. - Ранее до врача приходилось добираться около одного часа. Так что для нас с мужем и для нашего ребенка очень удобно, что такая поликлиника на улице Чемпионов открылась.

На учет в филиал поликлиники поставили около 1800 детей, уточняют в мэрии. Но в будущем к ней планируют прикрепить 4500 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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