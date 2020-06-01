Что можно и что нельзя в Екатеринбурге и Свердловской области на 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:52:19+03:00

На Среднем Урале продолжают действовать ограничения, часть из которых уже отменили

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Жители Екатеринбурга и Свердловской области продолжают жить в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Каждую неделю предприниматели и простые граждане ждет отмены ограничений. Но пока причин для этого нет: каждый день в области больше двух сотен новых заболевших COVID-19.

Что разрешено и что запрещено на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

По улицам гулять нужно в маске. В общественных местах, а также в городском и пригородном транспорте, в магазинах их надевать нужно в обязательном порядке. При этом, на улицах многие прохожие от них отказались. Это грозит воспитательной беседой или же штрафом. Кстати, гулять можно и в парках, которые открыты для посещения.

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Все прибывшие в Екатеринбург и Свердловскую область из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области отправляются на 14 дней на самоизоляцию. Прибывших из других стран отправляют на две недели в обсерваторы.

С начала мая действует противопожарный режим: в лесу, во дворах и на дачных участках запрещено сжигать мусор, разводить костры. Алкоголь можно приобрести в магазинах только с 10 до 19 часов. Заведения общепита закрыты, но работают на вынос и через службу доставки.

Динамика распространения коронавируса на 1 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Для покупки билета на междугородний автобусный рейс пассажиру понадобится паспорт, документ, как и раньше, нужен для приобретения билета на скоростной электропоезд «Ласточка», где сейчас продается только половина мест, чтобы исключить нахождение двух пассажиров на соседних местах. На обычных электропоездах можно передвигаться, как и раньше, никаких ограничений нет. Свердловчанам разрешено свободно передвигаться по региону.

Большая часть торговых точек в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах по-прежнему не работает. Исключение составляют продуктовые магазины, отдельные магазины товаров первой необходимости, магазины бытовой техники. Закрыты кинотеатры, музеи, концертные залы, театры, библиотеки.

Запрещено проведение общественных и развлекательных мероприятий. Исключение составляют ярмарки, которые в регионе неожиданно разрешили проводить еще в мае.

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В конце весны в Екатеринбурге и Свердловской области стали возобновляться плановые приемы пациентов в поликлиниках. При этом, в учреждения здравоохранения можно приходить только в маске, бахилах, также здесь нужно соблюдать социальную дистанцию. Работают и частные клиники с соответствующей лицензией.

Также работают юристы, адвокаты, клининговые службы, ветеринарные клиники, конторы, предоставляющие ритуальные услуги, строители, интернет-магазины и службы доставки, аптеки, магазины автозапчастей и автосервисы, салоны сотовой связи, салоны оптики.

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