2020-06-01T12:59:00+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллиона

Теперь ему грозит до 10 лет колонии
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллионаЕкатеринбуржца обвинили в махинациях с маслом на 23 миллионаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. С 2017 по 2018 года он, используя данные созданного им юрлица «Красногорский жировой комбинат», заключил договоры поставки масложировой продукции с организациями – в том числе и с иностранными, на условиях полной предоплаты.

- При этом фактически исполнять договорные обязательства по поставке товаров обвиняемый не собирался, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, четырем компаниям он причинил ущерб на сумму больше 23,3 миллионов рублей. На него завели уголовное дело и для рассмотрения направили в Чкаловский районный суд. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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