Уральские верующие помолились онлайн на окончание учебного года

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:43:57+03:00

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Больше 500 православных верующих, включая воспитанников воскресных школ, их родителей и педагогов, приняли участие в онлайн-молебне на окончание учебного года. Сегодня, 1 июня, его провел отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Количество просмотров в первые минуты после окончания молебна достигло 10 тысяч.

Богослужение совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Андрей Щукин. Участники богослужения могли присоединиться благодаря онлайн-трансляции, а также келейно – накануне всем желающим были разосланы тексты молитв, звучащих во время молебного пения.

- Несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас все находимся, мы возносим благодарственные молитвы об окончании учебного года, - рассказал отец Андрей. – Да, почти треть этого учебного года учащиеся занимались дома, но, несмотря на такие трудности, мы все равно благодарим Бога за те труды, которые были в это время.

Такие молебны – давняя традиция для уральских верующих, она проводится с 2003 года. Ученики воскресных школ совершают крестный ход, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перенести в онлайн-формат.

ИСТОЧНИК KP.RU