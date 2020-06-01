На Урале прокуратура заставила администрацию отремонтировать аварийную плотину

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:20:00+03:00

Капитальный ремонт в ней не проводился с 1978 года

Изменить размер текста: A A

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура решила провести проверку после жалобы местных жителей об аварийном состоянии Авроринской плотины в поселке Черноисточинск. К проверке привлекли Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Специалисты обследовали плотину, объем которой составляет порядка 0,16 миллионов кубометров, и выяснили, что ее не ремонтировали больше 10 лет. А капитальный ремонт не ней проводился только в 1978 году.

- В ходе визуального обследования были отмечены подмыв и локальные обрушения верхового откоса плотины, а деревянные элементы водосброса – затворы и их направляющие и балки – имеют большой износ, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Аварийное состояние плотины и ее ненадлежащее содержание могут повлечь возможные негативные последствия для окружающей среды.

Выяснилось, что собственником Авроринской плотины является Горноуральский ГО. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать властей отремонтировать сооружение. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU