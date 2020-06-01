2020-06-01T08:00:37+03:00
Происшествия

На Урале неизвестные напали с самодельным пистолетом на сторожа автостоянки и украли у него сотовый

Их поймали и завели на них уголовные дела
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В минувшие выходные в полицию Асбеста, что в Свердловской области, поступило тревожное сообщение о том, что на автостоянке несколько мужчин избивают сторожа. На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные успели, угрожая пистолетом, похитить у 22-летнего молодого человека сотовый телефон – стоимостью больше 25 тысяч.

Грабителей быстро нашли и доставили в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые за кражи, грабежи и хранение наркотиков молодые люди 33 и 34 лет. Во время задержания они были пьяны и попытались избавиться от оружия, которое, кстати, изготовили самостоятельно.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, по факту кражи следственное подразделение завели уголовные дела за разбой и незаконное ношение оружия. Сейчас один из подозреваемых находится под стражей, а второй – под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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