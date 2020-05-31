2020-05-31T21:26:32+03:00
Происшествия

Жена предчувствовала беду: под Екатеринбургом завершились поиски Николая Голикова

Автослесарь пропал 29 мая
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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Под Екатеринбургом завершились поиски 36-летнего Николая Голикова, пропавшего 29 мая 2020 года. Сегодня вечером поисковый отряд «Лиза Алерт» изменил статус ориентировки на «Найден, погиб».

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Как рассказал «КП» пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, тело мужчины нашли в карьере.

- Действительно, мужчина, о котором идет речь, найден без признаков жизни. Автослесарь пропал 29 мая. Утром он ушел на работу, и в тот же день жена забила тревогу, предчувствуя беду, и обратилась в полицию Верхней Пышмы. Поисковым мероприятиям дан отбой. Хочу поблагодарить поисковые группы за помощь в установлении местонахождения гражданина. На 1 июня назначена судебно-медицинская экспертиза, сотрудники которой сделают заключение о причинах смерти. Материалы дела переданы нашим коллегам в региональный СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жена предчувствовала беду: под Екатеринбургом завершились поиски Николая Голикова
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