2020-05-31T08:01:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В закрытой на карантин ОКБ № 1 коронавирусом заразились 16 медиков

Заболевшие были госпитализированы в другие инфекционные стационары профильных больниц
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 30 мая, в Свердловской области было зарегистрировано 5184 случаев COVID-19По данным на 30 мая, в Свердловской области было зарегистрировано 5184 случаев COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу 16 медиков заболели коронавирусом в закрытой на карантин Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Об этом «Комсомолке» сообщили в свердловском оперштабе.

- На данный момент оперативный штаб располагает информацией о том, что с начала эпидемии таких случаев зафиксировано порядка 30, - пояснили «КП»-Екатеринбург в оперштабе. - Если говорить о медработниках, то случаев заболевания зафиксировано 16.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 30 мая, в Свердловской области было зарегистрировано 5184 случаев COVID-19. При этом из больниц выписали 2142 пациентов, 26 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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