В закрытой на карантин ОКБ № 1 коронавирусом заразились 16 медиков
Сразу 16 медиков заболели коронавирусом в закрытой на карантин Областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге. Об этом «Комсомолке» сообщили в свердловском оперштабе.
- На данный момент оперативный штаб располагает информацией о том, что с начала эпидемии таких случаев зафиксировано порядка 30, - пояснили «КП»-Екатеринбург в оперштабе. - Если говорить о медработниках, то случаев заболевания зафиксировано 16.
ОФИЦИАЛЬНО
По данным на 30 мая, в Свердловской области было зарегистрировано 5184 случаев COVID-19. При этом из больниц выписали 2142 пациентов, 26 человек погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU