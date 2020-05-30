2020-05-30T11:49:26+03:00
Общество

Три пьяных водителя и двенадцать нарушителей: екатеринбургские полицейские вышли в рейд на дороги

Ловили не только нетрезвых, но и тех, кто не соблюдает ПДД
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские устроили ночной рейд для нетрезвых водителей. Помимо этого, дорожные инспекторы ловили и тех, кто нарушает ПДД. В ночь с 29 на 30 мая задержаны 15 водителей, 3 из них пьяные.

- Одного гражданина полицейские привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выявлено 2 водителя, которые управляли транспортным средством без документов, задержаны 3 водителя, которые управляли автомобилями, не имея на это права, - рассказала в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В эту ночь задержали мужчину, который уже попадался на нетрезвом вождении. Его забрали в участок, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие нарушители отделались штрафами. В большинстве случаев автомобилисты нарушали правила перевозки пассажиров, не пристегивались ремнями безопасности.

Отметим, с начала 2020 года в Екатеринбурге из-за пьяных водителей случились 24 аварии, 4 человека погибли, 45 с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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