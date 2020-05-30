2020-05-30T09:00:43+03:00
Общество

Спасатели ищут разжигателей костров и мангалов по воздуху

Сотрудники МЧС используют беспилотники во время противопожарного режима
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области.
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В Свердловской области начали использовать беспилотники, чтобы предотвратить пожары в регионе. Находить нарушителей противопожарного режима помогают дроны, которыми управляют сотрудники Росгвардии.

- Авиаразведка позволяет в кратчайшие сроки на значительных территориях обнаружить очаги возгораний, чтобы оперативно принять меры по их ликвидации, а также выявить граждан, которые разводя открытый огонь и сжигая траву, ставят под угрозу безопасность окружающих, - сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Беспилотники могут подниматься на высоту 3,5 тысяч метров и охватывать радиус до 50 километров. Дроны уже помогли найти нарушителя. Вот в поселке Нижняя Синячиха наказали дачника, который сжигал траву на своем участке. Мужчине выписали штраф.

Напомним, противопожарный режим действует с 1 мая. За месяц сотрудники МЧС обнаружили 456 нарушителей. Каждом из них назначен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасатели ищут разжигателей костров и мангалов по воздуху
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