Не соблюдают дистанцию и масочный режим: в 27 магазинах Екатеринбурга нашли нарушения

29 Май 2020 2020-05-29T19:34:53+03:00

Чаще всего в торговых точках отсутствует контроль за соблюдением покупателями масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге региональное министерство общественной безопасности проводит проверки в продовольственных магазинах Екатеринбурга. Магазины проверяют на соблюдение ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. За неделю специалисты провели 47 рейдов. В 27-ми магазинах были найдены нарушения.

По итогам проверки выяснилось, что чаще всего в торговых точках отсутствует контроль за соблюдением покупателями масочного режима. Также посетителями магазинов не соблюдается дистанция, а руководство не следит за соблюдением этого правила.

- В итоге, в торговом зале одновременно находится недопустимое количество покупателей. Также не исполняются санитарные требования по обработке торговых зон и участков, - рассказали в департаменте информационной политики.

По словам начальника отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олега Малишевского, так в одном из проверяемых магазинов не правильно вели журнал, в котором сотрудники должны указывать температуру. Работники торговой точки сами вписывали температуру в журнал, и никто за их показания не отвечал.

- В журнале нет подписи ответственного за это лица – каждый работник записывает в журнал свою температуру самостоятельно, соответственно отсутствует контроль за достоверностью этих данных, - рассказал Олег Малишевский. - Кроме того, в журнале санитарной обработки отсутствовали отметки проведения дезинфекции в течение долгого периода времени: с 17 мая по 29 мая. Причем дату последней обработки, сотрудники магазина успели вписать уже в момент проведения проверки.

Представители 27-ми магазинов, в которых были зафиксированы несоблюдения санитарных требований и ограничительных мер, приглашены в региональное министерство общественной безопасности для составления протоколов. В дальнейшем составленные материалы будут направлены для рассмотрения в суд, который определит меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU