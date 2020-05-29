2020-05-29T18:33:36+03:00
Происшествия

Ребенок чудом остался жив: под Екатеринбургом произошла смертельная авария

В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля KIA Rio
Алина СУРИНА
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Фото: Управление ГИБДД Свердловской областиФото: Управление ГИБДД Свердловской области
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Под Екатеринбургом сегодня в 15:30 произошла смертельная авария. На дороге между рабочим поселком Пышма и деревней Нагибина водитель KIA Rio не справился с управлением, вылетел с трассы в поле, где машина перевернулась на крышу.

- Водитель за рулем KIA Rio не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли на месте, а ребенка доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД Свердловской области.

В аварии погибли жители Екатеринбурга. Как рассказали в Госавтоинспекции области, в машине в момент ДТП находился водитель, подруга его жены и ее ребенок. Он вез их до магазина в Пышме. Накануне мужчина с женой приехали на дачу, которая находится в Тупицыно.

Фото: Управление ГИБДД Свердловской области

Фото: Управление ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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