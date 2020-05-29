Ребенок чудом остался жив: под Екатеринбургом произошла смертельная авария
Под Екатеринбургом сегодня в 15:30 произошла смертельная авария. На дороге между рабочим поселком Пышма и деревней Нагибина водитель KIA Rio не справился с управлением, вылетел с трассы в поле, где машина перевернулась на крышу.
- Водитель за рулем KIA Rio не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли на месте, а ребенка доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД Свердловской области.
В аварии погибли жители Екатеринбурга. Как рассказали в Госавтоинспекции области, в машине в момент ДТП находился водитель, подруга его жены и ее ребенок. Он вез их до магазина в Пышме. Накануне мужчина с женой приехали на дачу, которая находится в Тупицыно.
Фото: Управление ГИБДД Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU