Ребенок чудом остался жив: под Екатеринбургом произошла смертельная авария

29 Май 2020 2020-05-29T18:33:36+03:00

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Под Екатеринбургом сегодня в 15:30 произошла смертельная авария. На дороге между рабочим поселком Пышма и деревней Нагибина водитель KIA Rio не справился с управлением, вылетел с трассы в поле, где машина перевернулась на крышу.

- Водитель за рулем KIA Rio не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и пассажирка погибли на месте, а ребенка доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД Свердловской области.

В аварии погибли жители Екатеринбурга. Как рассказали в Госавтоинспекции области, в машине в момент ДТП находился водитель, подруга его жены и ее ребенок. Он вез их до магазина в Пышме. Накануне мужчина с женой приехали на дачу, которая находится в Тупицыно.

Фото: Управление ГИБДД Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU