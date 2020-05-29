«Это меня не спасло»: предприниматель, о котором написал Евгений Куйвашев, рассказал, как ему «помогли» власти

29 Май 2020 2020-05-29T17:25:51+03:00

Анатолий Павлов сэкономил на кредите, но для его бизнеса это «капля в море»

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На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram о том, как уральские предприниматели переживают сложный период ограничений из-за коронавируса. Первым в этом списке оказался предприниматель Анатолий Павлов, который больше 20 лет назад создал семейную пекарню «На Вишневой». Сегодня предприятие выпускает пять тысяч килограммов хлебобулочных изделий в сутки.

- Этой весной из-за коронавируса ситуация резко ухудшилась. Спрос упал и после майских праздников. Павлов был готов закрыть пекарню. Останавливало одно: как в такое время оставить без работы 75 человек? – рассказывает Евгений Куйвашев.

Далее губернатор написал, что коллектив убедил собственника сохранить бизнес, после чего он получил поддержку государства.

- Свердловский фонд поддержки предпринимательства освободил его от уплаты процентов по кредиту на ближайшее время. Он также был освобожден от выплаты страховых взносов, - пишет глава региона.

Анатолий Павлов говорит, что такая помощь его бизнес не спасет. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Сам Анатолий Павлов благодарит правительство Свердловской области за поддержку. Об этом написал пост в Facebook:

- Ну, круть же! 24 тысячи чистого подарка. Так что, бывают и отличные решения у местных властей! – отреагировал после получения помощи бизнесмен.

Впрочем, бизнесу Павлова эти 24 тысячи не помогли.

- Губернатор мне не помог. Нет в этой ситуации такой связи, - признается бизнесмен «КП»-Екатеринбург. – У меня предприятие с налогами в 6,5 миллионов рублей в квартал. В сумме от помощи властей я выиграл 24 тысячи рублей. И так дешевый кредит был, а тут еще и проценты списали. Мелочь, а приятно. Но это меня не спало. Спасают совсем другие решения. Спасибо правительству за помощь, но эта мера не имеет отношения к выживанию предприятия.

Семейная пекарня по-прежнему выживает с трудом, и находится на грани закрытия.

- Пока карабкаемся, смотрим, ждем, что из этого вырастет. Мы не останавливаем производство, но часть клиентов, которые закупались у нас, закрылись. Нет, например, заявок от больших гипермаркетов, - с сожалением заключает Анатолий Павлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU