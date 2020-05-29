На двух улицах Уралмаша введут одностороннее движение

29 Май 2020 2020-05-29T13:23:19+03:00

Изменения начнут действовать с 19 июня 2020 года и закончатся 1 ноября 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Уралмаше на двух улицах введут односторонний режим движения для автомобилей. Речь идет об улице Народного фронта и переулке Никитина. Как рассказали в мэрии Екатеринбурга, изменения начнут действовать с 19 июня 2020 года и закончатся 1 ноября 2021 года.

- Ограничение связано со строительством многоэтажного жилого дома в границах улиц Бакинских комиссаров – Народного фронта – Достоевского – Победы, - уточнили в администрации Екатеринбурга.

Девелоперы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят учитывать новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU