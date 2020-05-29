2020-05-29T13:05:43+03:00
Общество

Автопарк скорой помощи Екатеринбурга пополнился 12 новыми машинами

Эти автомобили будут использованы в том числе и для оказания помощи пациентам с COVID-19
Евгений СТОЯНОВ
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Большая часть автомобилей отправится на вызовы уже сегодня. Фото: департамент информационной политики регионаБольшая часть автомобилей отправится на вызовы уже сегодня. Фото: департамент информационной политики региона
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Автопарк скорой помощи Екатеринбурга пополнился 12-ю новыми машинами. Торжественная церемония передачи автомобилей медикам прошла в пятницу, 29 мая на первой подстанции Скорой медицинской помощи Екатеринбурга.

- Двенадцать карет скорой медицинской помощи (СМП) класса «В» и «С» марки Ford для линейных и реанимационных бригад приобретены на сумму более 48 миллионов рублей. Средства были выделены из городского и регионального бюджетов в равных долях, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Как уточнил главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, большая часть машин поедет на вызовы уже сегодня. Эти автомобили будут использованы в том числе и для оказания помощи пациентам с COVID-19.

На вызовы в столице Урала ежедневно ездят 108 машин из автопарка СМП, а также 31 автомобиль из числа компании-аутсорсера. Срок эксплуатации каждой машины в среднем составляет пять лет. От обновления автопарка зависит и качество оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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