2020-05-29T12:43:44+03:00
Общество

В статистику по коронавирусу в Свердловской области теперь не будут включать безсимптомных больных

Региональный оперативный штаб решил разделять тех, кому нужна медицинская помощь и тех, кого нужно просто временно изолировать
Данил СВЕЧКОВ
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29 мая в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 230 человек. Фото: ГКБ №4029 мая в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 230 человек. Фото: ГКБ №40
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В Свердловской области теперь будут по новому считать количество людей, заболевших коронавирусом. Об этом сегодня, 29 мая, рассказали на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с болезнью.

- Отдельно будут считаться заболевшие – не просто у кого выявили новый вирус, а кто заболел, - объясняет Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области. - Есть ведь люди, которые являются носители вируса, но при этом сами они не заболели. Поэтому теперь заболеваемость мы будем определять по заболевшим, а не просто по носителям.

Динамика распространения коронавируса на 29 мая. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 29 мая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В оперативном штабе отмечают, что примерно половина всех жителей региона, у кого был выявлен COVID-19 переносят его в безсимптомной форме. То есть они могут заразить других, но сами при этом не болеют.

- Мы должны будем четко понимать, что этот больной, он войдет в статистику, а этот - только носитель, - добавляет Павел Креков. - Это определяет и тактику. Для носителя главное – изоляция. Для больного – лечение.

Добавим, что за сутки 29 мая в Свердловской области COVID-19 был подтвержден еще у 230 человек. Причем еще два человека погибли от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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