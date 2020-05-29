В Екатеринбурге после перекладки плитки «Красная линия» оказалась «порванной»
В Екатеринбурге «Красную линию» «порвали» в лоскуты. Это произошло после перекладывания плитки на проспекте Ленина. Теперь элементы, нанесенные на плитку, больше не напоминают «Красную линию».
На дефект обратила внимание екатеринбурженка Екатерина Калужникова. Она сфотографировала новую укладку плитки и поделилась ее фотографиями у себя в Facebook.
- Мастерства плиткоукладчиков вам в ленту. После очередного ремонта прошлогодней плитки у Дома печати «Красную линию» порвали в лоскуты. Теперь можно играть с туристами в пазлы и тетрис, - написала Екатерина.
Фото нового «арт-объекта» уже начали обсуждать в местных пабликах в соцсетях.
Необычный "арт-объект" находится у Дома печати. Фото: Facebook Екатерины Калужниковой
Мы обратились в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там пообещали прокомментировать ситуацию с необычной укладкой плитки позже.
«Красная линия» появилась в Екатеринбурге больше семи лет назад и уже успела стать важной частью туристической инфраструктуры города. Туристы из разных городов и стран могут осмотреть главные достопримечательности Екатеринбурга, прогуливаясь вдоль нее. Периодически «Красную линию» приходится подкрашивать.
ИСТОЧНИК KP.RU