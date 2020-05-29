В Екатеринбурге после перекладки плитки «Красная линия» оказалась «порванной»

29 Май 2020 2020-05-29T07:51:47+03:00

Фото нового «арт-объекта» уже начали обсуждать в местных пабликах в соцсетях. Фото: Facebook Екатерины Калужниковой

Теперь с туристами можно играть в пазлы, шутят в соцсетях

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В Екатеринбурге «Красную линию» «порвали» в лоскуты. Это произошло после перекладывания плитки на проспекте Ленина. Теперь элементы, нанесенные на плитку, больше не напоминают «Красную линию».

На дефект обратила внимание екатеринбурженка Екатерина Калужникова. Она сфотографировала новую укладку плитки и поделилась ее фотографиями у себя в Facebook.

- Мастерства плиткоукладчиков вам в ленту. После очередного ремонта прошлогодней плитки у Дома печати «Красную линию» порвали в лоскуты. Теперь можно играть с туристами в пазлы и тетрис, - написала Екатерина.

Фото нового «арт-объекта» уже начали обсуждать в местных пабликах в соцсетях.

Необычный "арт-объект" находится у Дома печати. Фото: Facebook Екатерины Калужниковой

Мы обратились в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там пообещали прокомментировать ситуацию с необычной укладкой плитки позже.

«Красная линия» появилась в Екатеринбурге больше семи лет назад и уже успела стать важной частью туристической инфраструктуры города. Туристы из разных городов и стран могут осмотреть главные достопримечательности Екатеринбурга, прогуливаясь вдоль нее. Периодически «Красную линию» приходится подкрашивать.

ИСТОЧНИК KP.RU