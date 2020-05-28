2020-05-28T19:52:48+03:00
Общество

Евгений Куйвашев объяснил, зачем для работы ТЦ и ресторанов нужны новые правила

Губернатор рассказал, что эти меры нужны, чтобы помочь предприятиям
Алина СУРИНА
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Губернатора в соцсетях попросили уточнить, будет ли нужна санитарная декларация организациям, которые продолжали работать во время пандемииГубернатора в соцсетях попросили уточнить, будет ли нужна санитарная декларация организациям, которые продолжали работать во время пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев на своей странице в Instagram. Сегодня его спросили о санитарной декларации – документе, который вчера опубликовал глава региона. Напомним, что в нем прописаны правила, при которых будет возможна работа таких организаций, как например, рестораны и торговые центры во время угрозы распространения коронавируса.

Губернатора просили уточнить, будет ли нужна санитарная декларация организациям, которые продолжали работать во время пандемии. Евгений Куйвашев ответил, что новые правила касаются только тех организаций, которые из-за пандемии были закрыты.

- Декларация - это не придумка чиновников, чтобы усложнить жизнь бизнесу. Это способ помочь предприятиям разобраться, как им организовать свою работу в новых условиях, как защитить и клиентов, и своих сотрудников, например, помочь просчитать необходимые запасы защитных средств и дезинфекторов. Большинство предприятий, которые уже работают, прошли проверки, устранили недостатки, - написал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, они также будут обязаны соблюдать все санитарные правила и обеспечивать безопасность, как своих сотрудников, так и потребителей. Он также отметил, что за соблюдением санитарных правил во всех организациях продолжат пристально следить надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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