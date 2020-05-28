2020-05-28T18:52:43+03:00
Общество

Губернатор нашел способ поддержать уральских предпринимателей

Евгений Куйвашев призвал бизнесменов рассказать, как их компании переживают кризис
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев будет рассказывать о предпринимателях, которые оказались в кризисной ситуации из-за коронавирусаЕвгений Куйвашев будет рассказывать о предпринимателях, которые оказались в кризисной ситуации из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области нашел способ поддержать уральских предпринимателей. Евгений Куйвашев призвал бизнесменов рассказать, как их компании переживают кризис во время пандемии коронавируса. Свои истории глава региона попросил присылать в личные сообщения в его Instagram или оставлять комментарии под постами.

- Пандемия - не повод сдаваться. Все предприниматели сейчас переживают сложные времена, и я с большим уважением отношусь к тем, кто продолжает работать на законных основаниях, соблюдая санитарные правила, - написал губернатор. - В «мирное» время я регулярно рассказывал вам про уральских предпринимателей. Кажется, пришло время продолжить эту традицию.

Евгений Куйвашев пообещал, что будет постепенно делиться историями владельцев бизнеса на своей странице в Instagram. Сегодня он рассказал о семейной пекарне «На Вишневой» и о ее создателе Анатолии Павлове. Из-за коронавируса и резко упавшего спроса предприниматель собирался закрыть все предприятия. Но большая и сплоченная команда, которая работает на производстве Анатолия Павлова, убедила его не сдаваться.

- Из небольшой пекарни, открытой в 1996 году, бизнес постепенно вырос в довольно крупное производство мощностью 5 тыс. килограмм хлебобулочных изделий в сутки, - рассказал Евгений Куйвашев. - Спрос упал и после майских праздников Павлов был готов закрыть пекарню. Останавливало одно: как в такое время оставить без работы 75 человек, тем более, некоторые проработали на предприятии по 20 лет?

Владелец пекарен прислушался к команде и решил попробовать сохранить бизнес, не смотря на трудности. По словам губернатора, также не останавливать работу Анатолий Павлов решил после помощи государства. По словам главы региона, Свердловский фонд поддержки предпринимательства освободил бизнесмена от уплаты процентов по кредиту на ближайшее время. Он также был освобожден от выплаты страховых взносов. Единственное, Анатолию Павлову пришлось отказаться от части премиальных выплат сотрудникам, но зато они сохранили работу и зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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