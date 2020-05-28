Какие меры поддержки для безработных и бывших ИП введут в Свердловской области: отвечает директор департамента по труду

28 Май 2020 2020-05-28T16:59:19+03:00

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С началом периода самоизоляции в Свердловской области многие граждане остались без привычного уровня заработка, а многие и вовсе лишились работы. О ситуации с безработицей, о мерах поддержки граждан и индивидуальных предпринимателей на брифинге рассказал директор Департамент по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Свердловская область готова к дополнительным социальным выплатам, которые озвучил президент Владимир Путин. Это продление до 1 октября 2020 года пособий по безработице. Это пособия в размере трех тысяч рублей всем родителям, оставшимся без работы после 1 марта. До 1 октября выплачивать максимальное пособие индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело после 1 марта 2020 года. И с 1 мая по 1 августа повысить максимально пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей.

КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РЫНОК ТРУДА

Есть проект программы. Сейчас областной департамент по труду консультируется с Рострудом по формированию конечного варианта документа. На чем в программе сфокусировано внимание:

1. Малый и средний бизнес. Область отстаивает свою точку зрения перед Федерацией по необходимости стимулирования создания рабочих мест в этом секторе. В прошлые кризисы хорошо зарекомендовало себя субсидирование малых предприятий и создание там новых рабочих мест. Эта практика будет продолжена.

2. Территориальное распределение безработных. Тут нужно стимулировать переезд безработных граждан по направлению Службы занятости. В свое время около 1200 человек по году стали переезжать и находить работу при получении субсидий на обустройство или съем жилья. Это мера работала и будет работать.

3. Работа с выпускниками вузов, в том числе в форме стажировок. Департамент рассматривает на одного наставника трех стажеров. Эту меру предложено субсидировать федеральными деньгами. С вузами ведутся постоянные консультации.

4. Будет поддерживаться временная занятость в форме общественных работ.

СУБСИДИИ БЫВШИМ ИП

Есть тысячи обращений от бывших индивидуальных предпринимателей, которые пострадали в этот период. Им примерно в середине июня нужно будет подать документы на получение социальных выплат. Изначально объем таких выплат со стороны Федерации был на уровне 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Из них уже потрачено на 20 мая 822 миллиона рублей. С мая по сентябрь Федерация готова дать еще 1 миллиард 700 миллионов рублей. Таким образом, общий объем субсидий составит 3,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU