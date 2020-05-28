Уралец задолжал своим детям 820 тысяч по алиментам

28 Май 2020 2020-05-28T14:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Ревды, что в Свердловской области, отправили под суд за то, что он задолжал по алиментам своей бывшей жене и детям. В 2014 году во время развода его обязали выплачивать алименты в размере 1/3 доли заработка. Однако мужчина не торопился исполнять решение суда: официально не трудоустроился, в службу занятости на обращался.

При этом в 2019 году его привлекли за долги к административной ответственности и назначили ему обязательные работы на срок 90 часов. Но выводов для себя мужчина все равно никаких не сделал, продолжая копить долги. Всего он не выплатил семье больше 821 тысячи.

Тогда, во второй раз, суд решил отправить мужчину на три месяца в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU