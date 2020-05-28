«Семья только недавно переехала в Екатеринбург»: полицейские ищут пятилетнего Феликса, сбежавшего с детской площадки

28 Май 2020 2020-05-28T13:48:57+03:00

Мальчик уже сбегал из дома раньше

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В Екатеринбурге полицейские ищут пятилетнего Феденко Феликса Сергеевича. Мальчик самостоятельно ушел с детской площадки, расположенной на Щорса, 103, сегодня около 11:30. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья переехала из другого города две недели назад. Мальчик уже сбегал из дома.

Приметы: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

В день пропажи был одет в куртку темно-синего цвета, светло-голубые джинсы и белые кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Феликса или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: 8 (343) 356-42-12 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU