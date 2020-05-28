2020-05-28T13:00:41+03:00
Общество

Бизнесмены из Екатеринбурга собирают одежду для нуждающихся семей

Социальный магазин присоединился к благотворительному проекту Фонда святой Екатерины
Мария Трапезникова
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Бизнесмены из Екатеринбурга собирают одежду для нуждающихся семейБизнесмены из Екатеринбурга собирают одежду для нуждающихся семейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Социальный магазин «Вещь добра» в Екатеринбурге присоединился к благотворительному проекту Фонда святой Екатерины, в рамках которого волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Сейчас магазин собирает одежду для нуждающихся семей.

- Мы предлагаем всем желающим сдать нам ненужные вещи, чтобы мы смогли отвезти их нуждающимся, - рассказал руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев.

Все собранные вещи будут отсортированы, постираны, продезинфицированы и адресно переданы тем, кому они нужны. На первом этапе планируется собирать и раздавать вещи в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамили.

Если вы хотите помочь, можете позвонить в магазин по телефону: 8 (922) 222-68-52 или написать им.

«Вещь добра» - это социальный проект, направленный на помощь социально-незащищенным слоям населения и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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