28 Май 2020 2020-05-28T13:00:41+03:00

Бизнесмены из Екатеринбурга собирают одежду для нуждающихся семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Социальный магазин «Вещь добра» в Екатеринбурге присоединился к благотворительному проекту Фонда святой Екатерины, в рамках которого волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Сейчас магазин собирает одежду для нуждающихся семей.

- Мы предлагаем всем желающим сдать нам ненужные вещи, чтобы мы смогли отвезти их нуждающимся, - рассказал руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев.

Все собранные вещи будут отсортированы, постираны, продезинфицированы и адресно переданы тем, кому они нужны. На первом этапе планируется собирать и раздавать вещи в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамили.

Если вы хотите помочь, можете позвонить в магазин по телефону: 8 (922) 222-68-52 или написать им.

«Вещь добра» - это социальный проект, направленный на помощь социально-незащищенным слоям населения и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU