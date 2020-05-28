2020-05-28T11:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Трудовая инспекция проверяет склад «Красное и Белое» в Екатеринбурге после вспышки коронавируса

Ведомство проводит расследование после того как на предприятии заболели 170 сотрудников
Юлия СТАЛИНА
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На складе предприятия заразились 170 сотрудников.На складе предприятия заразились 170 сотрудников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Госинспекция труда Свердловской области наведалась на склад магазинов «Красное и Белое». Сейчас ведомство проверяет, насколько соблюдались требования и нормы. Ревизия случилась сразу после вспышки коронавируса на предприятии. Об этом сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда - заместитель главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Свердловской области Михаил Балакин.

- По «Абсолюту», это складское предприятие «Красное и Белое», мы уже начали проверку. Сразу после инцидента инспекция выехала на место. Сейчас ждем, когда организация предоставит нам все документы. У нас там ведется официальная проверка, - отметил Балакин.

По словам представителя трудовой инспекции, сейчас ведомство имеет право проводить проверки только после согласование с областной прокуратурой. Но те уже тоже начали проверку. По данным прокуратуры, на складе «Красное и белое» Covid-19 заразились 170 сотрудников. Возбужденно уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» по материалам прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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