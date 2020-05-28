ВИЗ-Сталь поздравила выпускников подшефного центра социальной помощи

28 Май 2020 2020-05-28T10:33:44+03:00

ВИЗ-Сталь передала денежные сертификаты всем вступающим в самостоятельную жизнь выпускникам центра социальной помощи детям «Каравелла»

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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) передала денежные сертификаты всем вступающим в самостоятельную жизнь выпускникам центра социальной помощи детям «Каравелла».

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации металлурги не смогли поздравить выпускников в привычном формате, но предприятие решило не прерывать многолетнюю традицию: ВИЗ-Сталь, как всегда, оказала поддержку своим подопечным.

«ВИЗ-Сталь и центр социальной помощи детям связывает более чем 30-летняя дружба. По традиции мы поздравляем ребят со всеми праздниками и знаменательными датами. В день окончания учебы мы заочно передали ребятам сертификаты, чтобы оставить о себе добрую память», – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Ежегодно ВИЗ-Сталь организует для подопечных культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, обеспечивает охрану социального учреждения, приобретает мебель, бытовую технику и т.п. В 2020 году на эти цели ВИЗ-Сталь выделила около 1 млн рублей.