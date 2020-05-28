2020-05-28T10:24:32+03:00
Общество

Проверили больше 200 человек: в Екатеринбурге поймали мигрантов-нелегалов

Силовики вместе с Роспотребнадзором устроили рейды в Академическом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Ранним утром 27 мая в Академическом микрорайоне Екатеринбурга полицейские вместе с ОМОН, Роспотребнадзором и ФСБ провели рейды по мигрантам. Силовики искали иностранцев, приехавших и работающих в стране нелегально.

В ходе спецоперации было проверено больше 200 человек, которые проживали и работали на территории строительного города в Академическом. И поймали шестерых, у которых не было документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ. В отношении них будет проведена проверка.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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