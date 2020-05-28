Старую ограду сдали в музей: в Екатеринбурге возобновили реконструкцию сквера на Шейнкмана

28 Май 2020 2020-05-28T10:13:48+03:00

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В Екатеринбурге продолжили реконструкцию сквера на улице Шейнкмана. Основная задача, которая сейчас стоит перед строителями – сделать территорию безопасной и комфортной для маломобильных групп населения. Работа по обновлению сквера началась еще в прошлом году – в нем отремонтировали лестничный спуск, добавив пандус и установив скамейки и урны.

- Взамен полуразрушенного чугунного ограждения муниципальные службы установили антивандальное пластиковое, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Примечательно, что все элементы устаревшего ограждения были переданы в Музей истории Екатеринбурга.

Кроме того, рабочие выкопали аварийные деревья и выполнили экранирующую обрезку деревьев для омоложения, восстановили газоны и выложили плиткой пешеходные дорожки. В этом году на месте «больных» деревьев будут высажены новые, здоровые.

ИСТОЧНИК KP.RU