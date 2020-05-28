На Среднем Урале водители мотоблоков стали чаще попадать в аварии

28 Май 2020 2020-05-28T09:10:31+03:00

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С начала сельскохозяйственного сезона на Среднем Урале зарегистрировано восемь ДТП с участием мотоблоков. В них один человек погиб и еще трое, в том числе один ребенок, получили травмы. По правилам, мотоблоки и другая сельхозтехника не должны передвигаться по автомобильным дорогам. Но очень часто их водители пренебрегают этим правилом и садятся за управление транспортными средствами будучи пьяными.

Одно из таких ДТП произошло на трассе «Тавда – Увал». После столкновения с автобусом «ВАЗ», водитель мотоблока попал в больницу, где на следующий день скончался. Полицейские установили, что в тот момент он был пьян. На 16-м километре трассы «Талица – Бутка» водитель «ВАЗ», у которого не было прав, в состоянии опьянения, не выдержал дистанцию и протаранил впереди идущий мотоблок. Травмы получили его водитель и два пассажира – 35-летняя женщина и 15-летний подросток. Сейчас по обоим фактам ДТП полицейские проводят проверки.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает садоводов и фермеров отказаться от участия мотоблоков в дорожном движении, - заявили в отделе пропаганды региональной ГИБДД. – Эта техника не предназначена для использования на дорогах общего пользования – об этом указано в руководстве по эксплуатации мотоблоков.

Кроме того, в законодательстве такая сельхозтехника не относится к категории ТС, поэтому и не требует регистрации и прохождения техосмотра. Соответственно, она предназначена только для сельхозработ в поле, саду, огороде или ферме.

На пьяного водителя мотоблока полицейские составляют административные протоколы, по которым водитель будет лишен судом права управления транспортом всех категорий, которые для него открыты. Если у водителя не будет прав, то ему грозит административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU