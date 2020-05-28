2020-05-28T06:55:09+03:00
Общество

Уралец пытался продать антикварный штык-нож за 10 тысяч, но угодил в руки полиции

На него завели уголовное дело за незаконный сбыл холодного оружия
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В конце сентября прошлого года житель Сухого Лога, что в Свердловской области, во время уборки на даче, наткнулся на подаренный соседом антикварный штык-нож 1895 года, от винтовки системы Маннлихера. Такая модель раньше предназначалась для унтер-офицерского состава армии Австро-Венгрии. Мужчина решил, что ему подарок ни к чему, но он будет очень интересен коллекционерам. Тогда он выставил находку на одном из сайтов объявлений, собираясь продать за 10 тысяч.

В феврале этого года ему позвонил покупатель и сказал, что его товар заинтересовал. Мужчины договорились встретиться возле ТЦ «Кольцо» в Сухом Логу. В указанное время покупатель позвонил и сказал, где его найти – он сидел в белой машине, там были два человека.

- Продавец достал из кармана куртки нож в чехле и передал молодому человеку, сидящему на пассажирском сидении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Покупатель посмотрел нож, а затем передал продавцу 10 тысяч.

Сделка состоялась, однако в роли покупателя выступил сотрудник полиции. Продавца задержали, когда он вышел из машины. На мужчину завели уголовное дело за незаконный сбыт холодного оружия. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уралец пытался продать антикварный штык-нож за 10 тысяч, но угодил в руки полиции