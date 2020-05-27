27 Май 2020 2020-05-27T21:40:03+03:00

Участок дороги закроют для движения, чтобы построить дорогу в Академический

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В Екатеринбурге до осени перекроют перекресток на Широкой речке. Участок дороги закроют для движения, чтобы построить улицу Краснолесья, которая ведет в Академический. Строители закроют движение транспорта на перекрёстке улиц Тенистой и Соболева с 5 июня по 1 сентября.

- Строители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения, - сообщается на сайте мэрии.

На сайте мэрии также отмечается, что с 30 июня организация рабочие откроют проезд к зданию детского сада на улице Тенистой со стороны улицы Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU