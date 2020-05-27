2020-05-27T15:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Отделение Горбольницы №23 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса

В медицинском учреждении нашли больного с Covid-19
Юлия СТАЛИНА
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Все остальные отделения ЦГКБ № 23 продолжают в штатном режиме.Все остальные отделения ЦГКБ № 23 продолжают в штатном режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ЦГКБ № 23 нашли коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области. Больного с Covid-19 обнаружили в одном из отделений медучреждения, и из-за этого его пришлось закрыть на карантин.

—Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия из-за единичного заноса инфекции в одно из отделений. Благодаря своевременному выявлению случая и принятым мерам на данный момент распространения коронавируса удалось избежать. Отделение временно не принимает новых пациентов, - комментируют в оперативном штате.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 27 мая. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 27 мая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Все остальные отделения ЦГКБ № 23 продолжают в штатном режиме.

Напомним, 27 мая Свердловский областной суд оштрафовал Горбольницу №1 за нарушение санитарных норм. Проверка там началась после вспышки коронавируса среди пациентов и врачей еще в апреле 2020 года. Оказалось, что медперсонал не проверялся на инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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