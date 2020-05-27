Отделение Горбольницы №23 Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса
В Екатеринбурге ЦГКБ № 23 нашли коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области. Больного с Covid-19 обнаружили в одном из отделений медучреждения, и из-за этого его пришлось закрыть на карантин.
—Проведены необходимые противоэпидемические мероприятия из-за единичного заноса инфекции в одно из отделений. Благодаря своевременному выявлению случая и принятым мерам на данный момент распространения коронавируса удалось избежать. Отделение временно не принимает новых пациентов, - комментируют в оперативном штате.
Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 27 мая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Все остальные отделения ЦГКБ № 23 продолжают в штатном режиме.
Напомним, 27 мая Свердловский областной суд оштрафовал Горбольницу №1 за нарушение санитарных норм. Проверка там началась после вспышки коронавируса среди пациентов и врачей еще в апреле 2020 года. Оказалось, что медперсонал не проверялся на инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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