2020-05-27T13:19:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Как свердловчанам старше 65 лет получить оплачиваемый больничный: отвечает фонд социального страхования

Для этого также обязателен полис ОМС
Олег ГАЛИМОВ
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Всего в регионе зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекциейВсего в регионе зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекциейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управляющий свердловским региональным отделением фонда социального страхования Елена Альшиц рассказала, как свердловчанам старше 65 лет получить оплачиваемый больничный.

- Работник старше 65 лет должен попросить у работодателя больничный лист. Он (работодатель) в свою очередь должен направить в фонд социального страхования список своих сотрудников старше 65 лет. Только в таком случае человек будет добавлен в наш реестр. Кроме того ему необходимо иметь полис ОМС. Только в таком случае можно оформить выплаты по больничному, - пояснила Елена Альшиц.

Отметим, что на период самоизоляции (больничного) сотрудник не должен числиться работающим удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как свердловчанам старше 65 лет получить оплачиваемый больничный: отвечает фонд социального страхования
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