Мэр Екатеринбурга пообещал уральцам сюрприз на День города

27 Май 2020 2020-05-27T12:37:45+03:00

День города в Екатеринбурге традиционно празднуют в середине июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Александра Высокинского, празднование состоится и уже оргкомитет обсуждает сценарий

Изменить размер текста: A A

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как планируется праздновать День города в этом году. Градоначальник заверил, что массовые гуляния состоятся и оргкомитет принялся за подготовку сценария.

По словам мэра, которые передают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уральцев ждет зрелищный салют, массовые гуляния и традиционные выступление артистов. Сейчас обсуждается, кто из звезд приедет поздравлять столицу Урала с Днем Рождения.

- Пока это сюрприз, но думаю горожанам он понравится, – выразил уверенность Александр Высокинский.

Напомним, сейчас в регионе действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 26 мая президент Владимир Путин сообщил дату проведения Парада Победы – 24 июня, а также акцию «Бессмертный полк» - 26 июля. Отметим, День города в Екатеринбурге традиционно празднуют в середине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU