2020-05-27T11:47:02+03:00
Общество

В Екатеринбурге прекратились поиски пропавшей 13-летней Екатерины Топычкановой

Девочку искали целые сутки
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено поисковым отрядом в Екатеринбурге "Лиза Алерт"Фото: предоставлено поисковым отрядом в Екатеринбурге "Лиза Алерт"
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Волонтеры завершили поиски пропавшей 13-летней школьницы Екатерины Топычкановой. Девушка ушла из дома 26 мая в Кировском районе Екатеринбурга и с тех пор родители ребенка не могли ей дозвониться. Мать обратилась в полицию. Сегодня в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Екатерина найдена живой.

Напомним, девочка пропала сутки назад. Екатерина сказала матери, что пошла кататься на роликах с подружкой. Когда женщина вернулась домой, дочки не было, телефон был отключен. На поиски подростка бросились волонтеры, полицейские и инспекторы ПНД. В УМВД города отмечают, что семья потерявшейся девушки благополучная, школьница до этого никогда из дома не уходила.

В Следственном комитете рассказали, как нашли Екатерину. Девочку заметили в районе Дома Кино, катающуюся на велосипеде. Тут же ребенка передали правоохранительным органам. Сейчас СКР выясняет причины, по которым школьница сбежала из дома.

- Будет тщательно выясняться, не было ли совершено в отношении ребёнка каких-либо противоправных действий в период её отсутствия, - заявили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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