ЕВРАЗ направит 380 миллионов рублей на развитие Качканарского городского округа

27 Май 2020 2020-05-27T11:03:24+03:00

Средства будут направлены на благоустройство и создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств и строительство и оснащение детской спортивной школы «Ритм»

Изменить размер текста: A A

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев при онлайн-участии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова подписали пятое соглашение о социально – экономическом сотрудничестве. Согласно документу, ЕВРАЗ дополнительно вложит в развитие Качканара 380 млн рублей.

Средства будут направлены на благоустройство и создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств, строительство и оснащение многофункционального спортивного комплекса — детской спортивной школы «Ритм». На поддержку социальных проектов городского округа, нацеленных на улучшение работы учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ.

Соглашение подписывают Денис Новоженов и Андрей Ярославцев

«ЕВРАЗ заинтересован в развитии Качканара. Нам важно, чтобы наши работники и их дети жили в ухоженном, чистом и удобном городе с современной инфраструктурой», - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«В Свердловской области в полном объеме реализуется программа «Пятилетка развития», инициированная Губернатором Евгением Куйвашевым. В наших городах выполняются планы по созданию безопасной и комфортной городской среды. В Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке ЕВРАЗа уже многое сделано для этого. Новые планы полностью укладываются в русло наших общих задач. И спортивная инфраструктура, и социальные проекты — это то, что делает жизнь людей лучше, качественнее, удобнее», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом у города есть возможность комплексного развития. Мы совместными усилиями боремся с пандемией коронавируса, - говорит глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. - Я уверен, что новое соглашение поспособствует очередному этапу развития города».

Ранее между ЕВРАЗом, Правительством Свердловской области и администрацией Качканарского городского округа были подписаны четыре соглашения о социально-экономическом развитии Качканара.

В октябре 2019 года в рамках выполнения этих соглашений в Качканаре открыли физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп» и лыжероллерную трассу. Сейчас в городе строится Дворец единоборств «Атлант. Начат проект по созданию на базе Качканарского горно-промышленного колледжа современного Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

Также согласно соглашениям при поддержке ЕВРАЗа в 2019 году в Качканаре была модернизирована система ЖКХ, полностью заменены окна во всех детских садах, передана в муниципальную собственность и реконструирована гостиница «Ванадий» с последующим перепрофилированием в многоквартирный дом для проживания медиков и учителей, приезжающих в Качканар.